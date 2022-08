Affaritaliani : Brugnaro: “Abbiamo fatto accordo con Lupi per 11 collegi, immagino che ora li divideremo con Toti” - News_24it : ROMA – “Accolgo positivamente i risultati della riunione di ieri sera dei leader dei partiti di centrodestra che ha… -

Roma 5 agosto 2022"Noifatto un accordo di 11 collegi con Lupi, ora immagino che quei collegi li divideremo in due ... Lo ha dichiarato il Sindaco di Venezia Luigia margine della ...mantenuto fede al nostro attaccamento ai valori della coalizione, insieme potremo ... Gruppo Misto, al Senato, commentando l'annuncio da parte dei due leader, Luigie Antonio De Poli . ... Brugnaro: “Abbiamo fatto accordo con Lupi per 11 collegi, immagino che ora li divideremo con Toti” (Agenzia Vista) Roma 5 agosto 2022 “Noi abbiamo fatto un accordo di 11 collegi con Lupi, ora immagino che quei collegi li divideremo in due parti. Si vince quando si prende i voti nel campo degli ince ...“Noi di Coraggio Italia e UDC abbiamo deciso di presentarci alle elezioni con una lista unica affinché le forze civiche e centriste possano dare ancora più sostegno alla coalizione di centrodestra. Ab ...