fisco24_info : Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,54%: Spinta da dati trimestrali di Alibaba, migliori delle attese - Flavr7 : RT @CGzibordi: alla borsa di NY di colpo è tornata l'euforia e la manipolazione stupida del 2021. Ad es questa $AMTD, appena quotata da Hon… - BobToney1965 : RT @CGzibordi: alla borsa di NY di colpo è tornata l'euforia e la manipolazione stupida del 2021. Ad es questa $AMTD, appena quotata da Hon… - CGzibordi : alla borsa di NY di colpo è tornata l'euforia e la manipolazione stupida del 2021. Ad es questa $AMTD, appena quota… - mauriziocori1 : RT @moneypuntoit: Crisi Hong Kong: rumor su ritiro legge estradizione, vola la borsa: Per provare a placare le proteste, oggi la governatri… -

Agenzia ANSA

L'Indice Hang Seng tratta con un moderato +0,54%, a quota 20.283,59 in apertura.LadiKong apre la seduta in territorio positivo aiutata anche dai dati trimestrali di Alibaba, migliori delle attese, malgrado la prudenza degli investitori per gli sviluppi delle manovre ... Borsa, Hong Kong apre a +0,17% - Ultima Ora La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo aiutata anche dai dati trimestrali di Alibaba, migliori delle attese, malgrado la prudenza degli investitori per gli sviluppi delle manovre ...La Borsa di Milano oggi, 4 agosto 2022, segna un leggero rialzo trascinata da buoni risultati delle trimestrali. Lo spread è in calo e anche le altre piazze europee chiudono in positivo.