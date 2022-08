Boltiere | approvata l’adozione per la realizzazione di un nuovo discount

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 agosto 2022) Nel corso del Consiglio Comunale del Comune di, tenutosi lo scorso venerdì 29 luglio 2022, si è andati ad approvare l’ordine del giorno riguardante l’insediamento di unIn’s a sud del paese. Si insedierà una media struttura di vendita di 1050 metri quadri, con una superficie di vendita di circa 800 mq. Nel corso del consiglio comunale l’Arch. Aceti, responsabile dell’Ufficio Tecnico di, ha illustrato ilinsediamento, spiegando che per poter procedere con l’insediamento è necessaria una modifica urbanistica che da residenziale diviene commerciale. Sarà previsto uno specifico spazio a parcheggio che sarà ad uso pubblico oltre alle dotazioni di parcheggi per disabili ed alla collocazione, come da regolamento edilizio, di spazi per colonnina di ricarica elettrica. ...