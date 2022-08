Atp Los Cabos 2022: programma ed orari venerdì 5 agosto con Medvedev (Di venerdì 5 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Los Cabos 2022 per la giornata di venerdì 5 agosto. Si disputano le semifinali in Messico, con le prime quattro teste di serie protagoniste. Occhi puntati ovviamente sul numero uno al mondo Daniil Medvedev, opposto al serbo Kecmanovic. Attenzione anche all’altra sfida, che mette di fronte Auger-Aliassime e Norrie. Di seguito il programma completo con tutti gli orari. programma COMPLETO Dalle ore 03:30 – (1) Medvedev vs (4) Kecmanovic Non prima delle ore 05:00 – (3) Norrie vs (2) Auger-Aliassime SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Losper la giornata di. Si disputano le semifinali in Messico, con le prime quattro teste di serie protagoniste. Occhi puntati ovviamente sul numero uno al mondo Daniil, opposto al serbo Kecmanovic. Attenzione anche all’altra sfida, che mette di fronte Auger-Aliassime e Norrie. Di seguito ilcompleto con tutti gliCOMPLETO Dalle ore 03:30 – (1)vs (4) Kecmanovic Non prima delle ore 05:00 – (3) Norrie vs (2) Auger-Aliassime SportFace.

TennisWorldit : Atp/Wta Washington e Los Cabos - Conferme dalla Raducanu, bene Medvedev ed Auger: I risultati della notte, match so… - livetennisit : ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE) - qnazionale : ATP Los Cabos: buona la prima per Medvedev, ai quarti anche Auger-Aliassime- - Tennis_Ita : ATP Los Cabos, John Millman dà forfait causa covid: 'Non vedo perché Novak Djokovic non possa venire a competere' - sportface2016 : #ATPLosCabos, l'ordine di gioco di giovedì 4 agosto con #Medvedev -