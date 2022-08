Vuelta a Burgos 2022: Bastien Tronchon trionfa da stagista. Pavel Sivakov nuovo leader della classifica generale (Di giovedì 4 agosto 2022) Quando si dice bruciare i tempi: ha appena iniziato il periodo da stagista ed ha già conquistato la prima vittoria tra i professionisti Bastien Tronchon. Giornata da sogno per il transalpino che va all’attacco nella terza tappa della Vuelta a Burgos 2022 e si impone sul traguardo di Villarcayo. Come detto, fuga da lontano per il transalpino, con lui dal mattino all’attacco anche Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA) e Vojt?ch ?epa (Equipo Kern Pharma). Arrivano le salite e si dimezza il plotoncino al comando, ma Tronchon continua a farsi vedere. Dal gruppo, sul durissimo Picón Blanco, vien fuori Pavel Sivakov: il francese ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Quando si dice bruciare i tempi: ha appena iniziato il periodo daed ha già conquistato la prima vittoria tra i professionisti. Giornata da sogno per il transalpino che va all’attacco nella terza tappae si impone sul traguardo di Villarcayo. Come detto, fuga da lontano per il transalpino, con lui dal mattino all’attacco anche Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Jesus Ezquerra (-BH), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA) e Vojt?ch ?epa (Equipo Kern Pharma). Arrivano le salite e si dimezza il plotoncino al comando, macontinua a farsi vedere. Dal gruppo, sul durissimo Picón Blanco, vien fuori: il francese ...

