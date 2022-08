Termini Imerese, imprenditori e mafiosi con reddito di cittadinanza. Il caso (Di giovedì 4 agosto 2022) Termini Imerese, imprenditori e mafiosi con reddito di cittadinanza senza possederne i diritti. Il caso scoperto dai carabinieri Sono 117 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura di Termini Imerese per truffa ai danni dello Stato. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno individuato piccoli imprenditori e pregiudicati legati a vario titolo a cosche mafiose come destinatari del sussidio di reddito di cittadinanza, ma senza possederne i requisiti idonei. Tutti i soggetti individuati sarebbero residenti tra Cefalù e le Madonie. Contro di loro è stato stimato un danno all’Erario di circa un milione e mezzo di euro. Secondo quando ricostruito dai militari ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 agosto 2022)condisenza possederne i diritti. Ilscoperto dai carabinieri Sono 117 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla procura diper truffa ai danni dello Stato. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno individuato piccolie pregiudicati legati a vario titolo a cosche mafiose come destinatari del sussidio didi, ma senza possederne i requisiti idonei. Tutti i soggetti individuati sarebbero residenti tra Cefalù e le Madonie. Contro di loro è stato stimato un danno all’Erario di circa un milione e mezzo di euro. Secondo quando ricostruito dai militari ...

361_magazine : Termini Imerese, imprenditori e mafiosi con reddito di cittadinanza. Il caso - UglMetalm : Termini Imerese, Ex Blutec. Ugl Metalmeccanici: nell'incontro al MISE avviato nuovo percorso per ridare lavoro ai 7… - esperonews : Cefalù: 117 persone percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciati alla Procura della Repubblica… - himeralive : Termini Imerese: celebrato il matrimonio di Rachele e Raffaele nella splendida cornice del museo FOTO E VIDEO… - messina_oggi : Reddito di Cittadinanza, 117 denunce per truffa nel palermitanoPALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Cefalù hanno… -