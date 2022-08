Soverato | pugni e schiaffi perché chiede di essere pagata La denuncia di Beauty

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 4 agosto 2022) “Non me ne vado di qui finche non mi dà i miei soldi”. È un urlo di disperazione quello diDavid, 25 anni, originaria della Nigeria, che è stata aggredita dal titolare dello stabilimento balneare dove lavorava, il Lido Mare nostrum a(Catanzaro), solo per aver chiesto diper le ore effettuate come lavapiatti. La reazione dell’uomo è stata durissima: l’ha riempita di calci e, bestemmie e insulti.riprende in diretta tutta la scena con il suo cellulare e il video, rilanciato sui social dal gruppo “Il pagamento? Poi vediamo-Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria”, diventa velocemente virale, scatenando l’indignazione generale. Nel filmato si sente la giovanere “dove sono i miei soldi? Io non vado via senza i miei ...