Renzi: "Saremo la sorpresa delle elezioni" (Di giovedì 4 agosto 2022) "Noi supereremo tranquillamente la soglia. E Saremo la sorpresa delle elezioni". Lo afferma il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un'intervista al quotidiano "Il Tirreno". "Il Pd ha chiuso le porte a chi lo ha guidato... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) "Noi supereremo tranquillamente la soglia. Ela". Lo afferma il leader di Italia Viva Matteoin un'intervista al quotidiano "Il Tirreno". "Il Pd ha chiuso le porte a chi lo ha guidato...

Mirarch3 : @CinziaEmanuelli @ItaliaViva Hanno paura di noi non ci vogliono nel prossimo parlamento per non essere disturbati n… - MaxLandra : RT @Paolo__Ferrara: La sinistra che si carica Brunetta e Renzi e la ricerca della poltrona da parte della destra, con il programma di aboli… - 2111Ludovyca : RT @Paolo__Ferrara: La sinistra che si carica Brunetta e Renzi e la ricerca della poltrona da parte della destra, con il programma di aboli… - davidemonge : RT @Paolo__Ferrara: La sinistra che si carica Brunetta e Renzi e la ricerca della poltrona da parte della destra, con il programma di aboli… - paolo_raglianti : @giodasebenico @renzi saremo in tanti -