Renato Sanches: “Psg scelta giusta. È il progetto migliore per me” (Di giovedì 4 agosto 2022) Renato Sanches, ex obiettivo di mercato del Milan, è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. Queste le sue prime parole Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 agosto 2022), ex obiettivo di mercato del Milan, è ufficialmente un nuovo calciatore del Psg. Queste le sue prime parole

DiMarzio : #Calciomercato #Ligue1 | Tra poco firme dei documenti tra @PSG_inside e @losclive per Renato #Sanches ?? - marcoconterio : ?????? Sfumato Renato Sanches che andrà al #PSG, per il #Milan può riaccendersi la pista Davide Frattesi del #Sassuolo @TuttoMercatoWeb - lucabianchin7 : Notizia L’Equipe: il Psg ha preso Renato Sanches per 15 milioni. #Milan - loZibbo : @Chupanoglu Pensa a Renato Sanches - pierresessuale : UFFICIALE: Renato Sanches ha la mamma puttana fino al 2097! Firme arrivate molto velocemente. Trattativa lampo. ???? -