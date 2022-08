Ragazza aggredita a Soverato per aver chiesto lo stipendio: la Procura apre un'inchiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello, di 53 anni, titolare del Mare Nostrum incensurato, figlio di un carabiniere in pensione Leggi su repubblica (Di giovedì 4 agosto 2022) Il presunto aggressore è Nicola Pirroncello, di 53 anni, titolare del Mare Nostrum incensurato, figlio di un carabiniere in pensione

