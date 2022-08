Porti i dreadlocks e suoni reggae ma sei bianco? In Svizzera ti cacciano dal locale (Di giovedì 4 agosto 2022) Berna, 4 ago — Porti i dreadlocks e suoni reggae ma sei bianco? Vieni cacciato dal locale per appropriazione culturale. Le derive sempre più grottesche e irrazionali — ma a loro modo di grande intrattenimento — della schizofrenia woke non smettono mai di stupire: e se già da tempo si fa un gran parlare di «appropriazione culturale» in riferimento ad acconciature di capelli, stili di abbigliamento o generi musicali, arriva dalla Svizzera un caso capace di assommare tutti questi elementi. Niente dreadlocks o reggae per i bianchi Il 18 luglio, presso il locale Brasserie Lorraine, a Berna, si sarebbe dovuto esibire il progetto musicale reggae dei Lauwarm. Condizionale d’obbligo, visto che alla band alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) Berna, 4 ago —ma sei? Vieni cacciato dalper appropriazione culturale. Le derive sempre più grottesche e irrazionali — ma a loro modo di grande intrattenimento — della schizofrenia woke non smettono mai di stupire: e se già da tempo si fa un gran parlare di «appropriazione culturale» in riferimento ad acconciature di capelli, stili di abbigliamento o generi musicali, arriva dallaun caso capace di assommare tutti questi elementi. Nienteper i bianchi Il 18 luglio, presso ilBrasserie Lorraine, a Berna, si sarebbe dovuto esibire il progetto musicaledei Lauwarm. Condizionale d’obbligo, visto che alla band alla ...

