Porsche Cayenne - Esce allo scoperto un prototipo cabrio di vent'anni fa (Di giovedì 4 agosto 2022) Quasi vent'anni fa la Porsche aveva preso in considerazione l'idea di sviluppare una versione atipica della Cayenne. Era il dicembre del 2002 e la Casa aveva sul tavolo tre varianti: una coupé, una a passo lungo con tanto di terza fila di passeggeri e una cabriolet. Sorprendentemente, quella che ancora oggi sembra l'opzione meno convenzionale e tutto sommato anche un po' più improbabile fu l'unica a non essere scartata in quel momento e venne effettivamente costruita. In un solo esemplare. Un virtuosismo. All'epoca, quello delle Suv non era ancora il segmento trainante di quasi ogni marchio automobilistico, ma solo un trend per quanto già fortunato e foriero di successi molto meno tangibile di come lo è oggi. Nel Centro Stile Porsche, fra un disegno e l'altro, appena prima del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 4 agosto 2022) Quasifa laaveva preso in considerazione l'idea di sviluppare una versione atipica della. Era il dicembre del 2002 e la Casa aveva sul tavolo tre varianti: una coupé, una a passo lungo con tanto di terza fila di passeggeri e unalet. Sorprendentemente, quella che ancora oggi sembra l'opzione meno convenzionale e tutto sommato anche un po' più improbabile fu l'unica a non essere scartata in quel momento e venne effettivamente costruita. In un solo esemplare. Un virtuosismo. All'epoca, quello delle Suv non era ancora il segmento trainante di quasi ogni marchio automobilistico, ma solo un trend per quanto già fortunato e foriero di successi molto meno tangibile di come lo è oggi. Nel Centro Stile, fra un disegno e l'altro, appena prima del ...

