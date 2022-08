Nuoto | Gregorio Paltrinieri | “Gli Europei saranno fantastici Non voglio rinunciare a nulla verso Parigi”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ai Mondiali, in quel di Budapest, ha dato spettacolo conquistando quattro medaglie tra vasca e acque libere, con la perla dei 1500 m stile libero dominati.però non si accontenta e ora fissa il mirino suglidi Roma che cominceranno tra qualche giorno. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Nuoteremo nella piscina più bella del mondo, davanti ad amici, parenti e tifosi. Sarà fantastico con oltre 8.000 spettatori al Foro Italico. Mi aspetto una grande accoglienza, e sono certo che lo sarà. A Roma debuttai nel 2011 e mi qualificai per i miei primi Mondiali”. Sulla condizione e sulla questione Giochi Olimpici: “Non mi sento tanto didal 2021. Dopo glipreolimpici del 2021 parlavo di tre ori a Tokyo. Non sarebbe stato impossibile se non mi fossi ammalato. Credo ...

In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport,Paltrinieri è tornato a parlare dei successi all'ultimo Mondiale: " È stato meraviglioso prendere quattro medaglie su cinque e disputare due prove fantastiche come i 1.500 e i 10 km mi ha ...Il ritorno di capitan Greg, dio delle acque. Prima il cloro, poi il sale: saranno altri dieci giorni da trattenere il fiato agli Europei in casa.Paltrinieri sta ultimando le fatiche degli allenamenti a Livigno, da martedì sarà a Roma per allungare nella rassegna continentale la sua super collezione di medaglie, nobilitata un mese fa ... Nuoto, Gregorio Paltrinieri punta in grande: "Voglio Parigi 2024" Greg cerca nuovi trionfi, dopo le 4 medaglie ai Mondiali: "Il Foro Italico è la piscina più bella. E il mare di Ostia è casa mia"