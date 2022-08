Mps, accordo con sindacati su 3.500 uscite e ricambio generazionale (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali e Monte dei Paschi di Siena sul piano industriale che definisce l’uscita, entro il 30 novembre 2022, di 3.500 lavoratrici e lavoratori attraverso il Fondo di solidarietà: le uscite del personale verranno gestite con prepensionamenti, su base volontaria, fino a sette anni. Lo comunica una nota della Fabi. Con lo stesso accordo siglato oggi, inoltre, sono stati delineati i presupposti per un prossimo ricambio generazionale: nel dettaglio, a fronte delle uscite, l’accordo stabilisce che i sindacati e i vertici del Monte dei Paschi di Siena si incontreranno per definire, nell’arco del piano industriale, un programma di assunzioni con un rapporto di 1 ingresso ogni 2 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ stato raggiunto untra le organizzazioni sindacali e Monte dei Paschi di Siena sul piano industriale che definisce l’uscita, entro il 30 novembre 2022, di 3.500 lavoratrici e lavoratori attraverso il Fondo di solidarietà: ledel personale verranno gestite con prepensionamenti, su base volontaria, fino a sette anni. Lo comunica una nota della Fabi. Con lo stessosiglato oggi, inoltre, sono stati delineati i presupposti per un prossimo: nel dettaglio, a fronte delle, l’stabilisce che ie i vertici del Monte dei Paschi di Siena si incontreranno per definire, nell’arco del piano industriale, un programma di assunzioni con un rapporto di 1 ingresso ogni 2 ...

