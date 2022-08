MotoGP, Francesco Bagnaia: “Mi piace la pista di Silverstone, devo trovare costanza di rendimento” (Di giovedì 4 agosto 2022) Giorno di conferenza stampa quest’oggi a Silverstone (Gran Bretagna), sede del dodicesimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato britannico si tornerà a competere e in MotoGP Francesco Bagnaia dovrà compiere un vero e proprio miracolo per sperare di vincere il titolo iridato. L’incostanza della prima parte dell’annata, associata alla grande regolarità del francese della Yamaha, Fabio Quartararo, ha portato Pecco ad accumulare un distacco di ben 66 in classifica generale dal transalpino. Tuttavia, nell’ultima gara di Assen (Paesi Bassi), la vittoria del piemontese è stata importante per il morale. Pensare di agganciare Fabio è davvero molto complicato, tuttavia Bagnaia vuol ripartire in questo fine-settimana con la stessa convinzione con cui ha chiuso la prima, confidando in una ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) Giorno di conferenza stampa quest’oggi a(Gran Bretagna), sede del dodicesimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato britannico si tornerà a competere e indovrà compiere un vero e proprio miracolo per sperare di vincere il titolo iridato. L’indella prima parte dell’annata, associata alla grande regolarità del francese della Yamaha, Fabio Quartararo, ha portato Pecco ad accumulare un distacco di ben 66 in classifica generale dal transalpino. Tuttavia, nell’ultima gara di Assen (Paesi Bassi), la vittoria del piemontese è stata importante per il morale. Pensare di agganciare Fabio è davvero molto complicato, tuttaviavuol ripartire in questo fine-settimana con la stessa convinzione con cui ha chiuso la prima, confidando in una ...

