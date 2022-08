(Di giovedì 4 agosto 2022) Nuovo capitolo delpiù esclusivo dell’estate 2022, quello che vede protagonisti, Francesco. Sull’ultimo numero di Chi sono state pubblicate le nuove foto che testimonierebbero come la storia d’amore tra l’ex Capitano della Roma e la 34enne pariolina stia proseguendo nonostante la grande attenzione mediatica. Adesso però l’attenzione dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - infoitcultura : “Ilary Blasi invaghita di un amico di Totti. Noemi è a Sabaudia” - infoitcultura : 'Ilary Blasi ha perso la testa per lui', indiscrezione clamorosa: Francesco Totti tradito due volte - blogtivvu : Ilary Blasi, “simpatia” per un caro amico di Totti? Noemi Bocchi sbarca a Sabaudia: il gossip #ilaryblasi… -

non andrà a Verissimo e sarà lontana dalla tv almeno per un anno (presumibilmente fino all'inizio della nuova Isola dei Famosi )': a sganciare la bomba è ThepipolGossip su Instagram. ...... è stato ospite negli studi di Morning News per parlare dei gossip dell'estate, a cominciare dalla coppia più ricercata di queste settimane, ovvero, quella scoppiata fra Francesco Totti e...Mentre Ilary Blasi si godeva gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia in compagnia dei figli, Francesco Totti è stato nuovamente paparazzato con Noemi Bocchi. A scovare l’ex capitano giallorosso i foto ...Ilary Blasi sta con un caro amico di Francesco Totti Ecco chi è il ragazzo per cui la conduttrice avrebbe perso la ...