Il reato di ghosting e gli adulti rincretiniti che non sanno più come ci si lascia in modo normale (Di giovedì 4 agosto 2022) Non si è mai parlato tanto di generazioni, e le generazioni non sono mai state una categoria così inesistente. Ogni volta che qualcuno dice «boomer», oltre a essere in genere impreciso rispetto al bersaglio della propria scarsezza dialettica (che in genere non è un settantenne nato negli anni del boom ma un cinquantenne nato negli anni del terrorismo), usa un'espressione che prevede che, tra chi ha l'età che aveva mia nonna quando io avevo quindici anni, l'età che avevano i miei genitori quando io avevo quindici anni, e l'età che avevo io a quindici anni, tra queste tre fasi della vita ci siano differenze. Vediamo ogni giorno che non è così, lo vediamo osservando genitori che smaniano per conoscere le canzonette dei figli, madri che rubano i vestiti alle figlie (una volta era il contrario, quando le bambine ambivano a crescere, non le madri a rimbambinire), prodotti – tutte filiazioni ...

domitolstoj : nelle filippine il ghosting potrebbe diventare reato, io pronto a finire in galera già domani se succedesse anche q… - nvstr4damus : comunque se il ghosting fosse un reato sarei all'ergastolo - mvssimiliiano : giusto così - ladyfavolosa2 : Nelle Filippine il ghosting diventerà reato. Bello mio ti vengo a portare le arance in carcere. - FillerNero : Chi è il rintro che vuol rendere il ghosting (cioè il 'non rompermi i coglioni') un reato? Ma avete una vita? -