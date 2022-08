Il piano di Matteo Renzi per entrare in parlamento e salvare Italia Viva (Di giovedì 4 agosto 2022) L'ex leader del Pd Matteo Renzi va in solitaria il 25 settembre. O almeno, questo è il piano per adesso. Fino al 22 agosto, quando le liste dovranno essere chiuse, Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) L'ex leader del Pdva in solitaria il 25 settembre. O almeno, questo è ilper adesso. Fino al 22 agosto, quando le liste dovranno essere chiuse,

LaVeritaWeb : Enrico Letta, che si era candidato proprio a Siena, evita il dossier. Matteo Salvini: «Il piano è un’ulteriore mazz… - PalermoToday : Il piano di Matteo Renzi per entrare in parlamento e salvare Italia Viva - InfoGenova_info : Palazzi in San Matteo Il palazzo di Lamba Doria rappresenta la tipica dimora gentilizia di inizio '300, con un amp… - matteo_casaro : RT @gabrieligm: Per giustificare la candidatura di Di Maio nella lista PD, Letta parla di diritto di tribuna, lo stesso che era stato conce… - adrianopescaro1 : RT @LaVeritaWeb: Enrico Letta, che si era candidato proprio a Siena, evita il dossier. Matteo Salvini: «Il piano è un’ulteriore mazzata».… -