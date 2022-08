Iannone non si arrende: "MotoGP o Superbike, tornerò in pista" (Di giovedì 4 agosto 2022) Il pilota, squalificato per doping fino al 17 dicembre 2023, è tornato a parlare rilasciando una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. E nonostante abbia rivelato di essere "impegnato in tante ... Leggi su sport.sky (Di giovedì 4 agosto 2022) Il pilota, squalificato per doping fino al 17 dicembre 2023, è tornato a parlare rilasciando una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. E nonostante abbia rivelato di essere "impegnato in tante ...

