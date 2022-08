Gualtieri abbatte il lungomuro di Ostia | demolizione e si torna a vedere il mare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il «» disparirà entro il 2026. La promessa del sindacoè arrivata, puntuale, dopo il via libera in giunta all'adozione preliminare del nuovo Piano di utilizzo dell'arenile, l'equivalente di un piano regolatore, ma per le spiagge. A farre i muretti, le recinzioni e i cancelli che, da tempo immemore, celano la vista della spiaggia dalla strada, finora ci hanno provato in tanti. Marino dichiarò guerra ai balneari sguinzagliando il suo assessore alla Legalità, il magistrato Alfonso Sabella, che annunciò ladelentro il 2016. Come terminò l'esperienza amministrativa del sindaco «marziano», è storia. Poi è stata la volta di Virginia Raggi, che promise di demolirlo appena cessata l'emergenza Covid.Quest' anno anche il Municipio X - prima ...