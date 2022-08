Fratoianni e Bonelli incontrano Letta | si riapre il dialogo | ma nessun accordo

CarloCalenda : Fratoianni e Bonelli chiedono a @EnricoLetta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c’è alcuna disponibilit… - sandrogozi : Molto chiaro: quindi votando #Azione si votano anche Di Maio, Fratoianni e Bonelli. Il resto sono fake news. - AngeloCiocca : Che bello vedere che a sinistra litigano tra loro già prima di iniziare. Bonelli che dice di avere più voti di Cale… - ddgiusto : RT @MarcoFattorini: Dopo Calenda, anche Fratoianni e Bonelli presentano il loro documento coi punti irrinunciabili (tra cui il no al rigass… - Aljangelo : RT @raffaellapaita: Ho perso il conto dei punti che inviano a #Letta. Prima #Calenda ora #Bonelli e #Fratoianni. Quando le leadership sono… -

Ma l'incontro al gruppo Pd alla Camera, durato circa un'ora e mezzo, tra Enrico Letta e Nicolacon Angelolascia aperta la porta a un'intesa. Per il Nazareno si sono fatti "passi ...Come farete a tenere insieme, da una parte, e Calenda dall'altra "Le chiedo: e nel centrodestra come faranno a tenere insieme asseriti atlantisti con chi tende ad ammiccare alla ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...48 ore decisive. È il tempo necessario per capire se Enrico Letta, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli troveranno un accordo. L'incontro di ...