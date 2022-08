Eni Award, ecco tutti i vincitori del 2022 (Di giovedì 4 agosto 2022) Eni Award è arrivato alla quattordicesima edizione e ha svelato i nomi dei vincitori del 2022. La cerimonia del premio, che celebra ricercatori e scienziati che si sono distinti nel campo dell’energia e dell’ambiente, si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il prossimo autunno alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premio, che ha lo scopo di promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e stimolare le nuove generazioni di ricercatori nel loro lavoro, si divide in molte sezioni con ognuna specifiche caratteristiche. Premio Transizione Energetica È uno dei tre riconoscimenti principali, che valorizza le migliori innovazioni per la decarbonizzazione del sistema energetico, ed è stato assegnato a Naomi Halas, Peter Nordlander, Rice University (Houston, Usa). I due ricercatori hanno sviluppato una ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 agosto 2022) Eniè arrivato alla quattordicesima edizione e ha svelato i nomi deidel. La cerimonia del premio, che celebra ricercatori e scienziati che si sono distinti nel campo dell’energia e dell’ambiente, si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il prossimo autunno alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premio, che ha lo scopo di promuovere un migliore utilizzo delle fonti energetiche e stimolare le nuove generazioni di ricercatori nel loro lavoro, si divide in molte sezioni con ognuna specifiche caratteristiche. Premio Transizione Energetica È uno dei tre riconoscimenti principali, che valorizza le migliori innovazioni per la decarbonizzazione del sistema energetico, ed è stato assegnato a Naomi Halas, Peter Nordlander, Rice University (Houston, Usa). I due ricercatori hanno sviluppato una ...

