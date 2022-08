Energia, Draghi: “Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L’elusione è intollerabile” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Il gettito degli acconti pagati finora è inferiore a quello che sarebbe dovuto essere. È mia intenzione che paghino tutto: ci sono provvedimenti che aumentano fortemente le sanzioni per gli obblighi al pagamento. Se non c’è una risposta, siamo pronti a mettere mano ad altri provvedimenti. Quello che non è tollerabile è che in questa situazione in cui le famiglie sono in difficoltà e le imprese anche, ci sia un settore che elude una disposizione del governo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, sul comparto energetico alle prese con la tassa sugli extraprofitti. A chi gli domanda quale tipo di provvedimenti aggiuntivi il governo intenda assumere, “abbiamo tempo per studiarli bene”, replica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “Il gettito degli acconti pagati finora è inferiore a quello che sarebbe dovuto essere. È mia intenzione che paghino tutto: ci sonoche aumentano fortemente le sanzioni per gli obblighi al pagamento. Se non c’è una risposta, siamo pronti a mettere mano ad. Quello che non è tollerabile è che in questa situazione in cui le famiglie sono in difficoltà e le imprese anche, ci sia un settore che elude una disposizione del governo”. Lo ha detto il premier Marioin conferenza stampa, sul comparto energetico alle prese con la tassa sugli. A chi gli domanda quale tipo diaggiuntivi il governo intenda assumere, “abbiamo tempo per studiarli bene”, replica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

pdnetwork : Chi ha fatto cadere Draghi è costato agli italiani una quattordicesima. Tagliare le tasse sul lavoro significava da… - Azione_it : Il Patto Repubblicano che abbiamo proposto con @Piu_Europa parla chiaro: 14 punti, dall'energia al lavoro, dal fisc… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Energia, Draghi: “Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L’elusione è intollerabile” - fattoquotidiano : Energia, Draghi: “Su extraprofitti non escludo altri provvedimenti. L’elusione è intollerabile” - Giangi_ilBoomer : Con il #DecretoAiuti ad #Agosto, buste paga più pesanti per i dipendenti. Saranno stampate sul cartongesso.… -