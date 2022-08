(Di giovedì 4 agosto 2022) Masticare con calma, ascoltando il suono del cibo che si scioglie in bocca fameno, rilassa i nervi e fa godere appieno del piacere della croccantezza Anche l’orecchio vuole la sua parte. E, se viene accontentato, come dimostrato dagli studiosi di tutto il mondo l’udito sorprendentemente può risultare un valido alleato per ritrovare la forma perduta in vista dell’ormai imminente prova costume. Infatti, le persone mangiano di meno se ascoltano il suono della masticazione del cibo. È quanto emerge da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Brigham Young University e della Colorado State University, pubblicato sulla rivista americana Food Quality and Preference: durante i test i volontari che sono riusciti ad ascoltare il rumore della masticazione del cibo, sono stati anche quelli che hanno consumato una porzione minore di snack ...

'Crunch effect': i benefici di mangiare i cibi croccanti

PROVA COSTUME, PER LA SCIENZA LA SOLUZIONE LAST MINUTE È IL "CRUNCH EFFECT": MANGIARE CIBI CROCCANTI RIDUCE DEL 30% LE CALORIE, COMBATTE LO STRESS E AIUTA LA DIGESTIONE