Contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi. Ecco le FAQ (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Con il DPCM del 30 giugno 2022, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il Contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo complessivo di euro 53.000.000,00. Termine per la presentazione delle domanda tramite un Ente di Promozione Sportiva od una Federazione riconosciuta dal CONI, a cui la ASD/SSD è affiliata, 31 Agosto 2022. Hai dei dubbi, se vi rientri? Consulta le FAQ in progress sul sito del Governo riportate in data odierna di seguito. FAQ 1. Cosa s’intende per “palestra” di cui all’art. 4 comma 1 let. a) del DPCM del 30/06/2022? Per palestra intendiamo quel tipo di struttura che sia in muratura, cemento ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Con il DPCM del 30 giugno 2022, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per ilindelle Associazioni e Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di, per l’importo complessivo di euro 53.000.000,00. Termine per la presentazione delle domanda tramite un Ente di Promozione Sportiva od una Federazione riconosciuta dal CONI, a cui la ASD/SSD è affiliata, 31 Agosto 2022. Hai dei dubbi, se vi rientri? Consulta le FAQ in progress sul sito del Governo riportate in data odierna di seguito. FAQ 1. Cosa s’intende per “palestra” di cui all’art. 4 comma 1 let. a) del DPCM del 30/06/2022? Per palestra intendiamo quel tipo di struttura che sia in muratura, cemento ...

