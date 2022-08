Ciclismo, Matteo Trentin rinnova col Team Emirates anche per il 2023 (Di giovedì 4 agosto 2022) Notizie importanti nel mondo del Ciclismo, con l’UAE Team Emirates che ha confermato in blocco quattro ciclisti per il 2023. Tra questi anche Matteo Trentin, oltre a Vegard Stake Laengen, Ivo e Rui Oliveira. A renderlo noto è la stessa squadra emiratina, che nel comunicato stampa diffuso aggiunge: “Trentin si è unito all’UAE Team Emirates nel 2021, rappresentando una figura di riferimento per la campagna delle Classiche del Nord. Laengen è uno dei pilastri del Team sin dalla sua fondazione, datata 2017, e ha fatto parte delle due formazioni che hanno supportato Pogacar nella conquista dei Tour de France 2020 e 2021. Entrambi i gemelli Oliveira, Ivo e Rui, hanno sviluppato le loro qualità in seno alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Notizie importanti nel mondo del, con l’UAEche ha confermato in blocco quattro ciclisti per il. Tra questi, oltre a Vegard Stake Laengen, Ivo e Rui Oliveira. A renderlo noto è la stessa squadra emiratina, che nel comunicato stampa diffuso aggiunge: “si è unito all’UAEnel 2021, rappresentando una figura di riferimento per la campagna delle Classiche del Nord. Laengen è uno dei pilastri delsin dalla sua fondazione, datata 2017, e ha fatto parte delle due formazioni che hanno supportato Pogacar nella conquista dei Tour de France 2020 e 2021. Entrambi i gemelli Oliveira, Ivo e Rui, hanno sviluppato le loro qualità in seno alla ...

