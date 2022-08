(Di giovedì 4 agosto 2022) Quale futuro per? Il campione portoghese sta vivendo un momento molto complesso al Manchester United. Il rapporto con Erik ten Hag non sembra idilliaco, dopo che, da sostituito, CR7 lasciò Old Trafford mentre la squadra era ancora in campo. Più voci parlano di un interesse reale del Napoli ma anche di un’apertura del portoghese al progetto azzurro per essere ancora una volta titolare in Champions League.(Getty Images)Callagher: “Non è più quello di prima” L’ex difensore del Liverpool Jamieha parlato diai microfoni di Sky Sports e ha criticato pesantemente il suo modo di agire e le difficoltà a trovare una squadra che lo “liberi” dal Manchester ...

Spazio Napoli

... ha comunicato anche ai dirigenti United la sua voglia di fuga scatenando la reazione dei tifosi e, soprattutto, degli ex divenuti apprezzati "columnist", vedi opinionisti, come Jamieche, ...... vinta per 2 - 0il Tottenham. In carriera Origi ha già affrontato due volte il Milan , ...e Klopp hanno speso parole dolcissime per lui. E poi: il guard of honour per l'ultima ad ... Carragher contro Cristiano Ronaldo: “Non lo vuole più nessuno” E non sembra neanche che il Manchester United sarà in grado di liberarsene, quindi al momento non c'è una squadra che lo voglia. E per Carragher, al momento CR7 non ha una destinazione. Redazione Il P ...E penso che nemmeno Ten Hag lo voglia'. vedi letture. L'ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, oggi noto commentatore televisivo in UK, ha parlato di Cristiano Ronaldo e della spinosa situazione ...