Canottaggio, azzurri a Sabaudia per preparare Europei di Monaco (Di giovedì 4 agosto 2022) La stagione del Canottaggio prosegue, con gli eventi clou ormai alle porte. Tra una settimana, infatti, andranno in scena gli Europei di Monaco di Baviera, precisamente dall'11 al 14 agosto. Un appuntamento al quale la squadra azzurra, guidata dal direttore tecnico Francesco Cattaneo, si prepara allenandosi nelle acque di Sabaudia. Lo stesso dt precisa, però, che è ancora da considerarsi una tappa di passaggio, perché il vero obiettivo sarà arrivare al massimo della condizione ai successivi Mondiali di Racice (Repubblica Ceca) in programma dal 18 al 25 settembre: "Molte barche sono ancora sperimentali in vista del Mondiale, appuntamento clou del 2022. Chi conosce il mio metodo sa che tutto viene fatto con una visione quadriennale che ha vari step anche durante le singole annate. La manifestazione continentale in ...

