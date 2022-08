Calciomercato Sampdoria, slitta l’arrivo di Villar: in programma nuovo incontro con la Roma (Di giovedì 4 agosto 2022) Calciomercato Sampdoria: l’arrivo di Villar in blucerchiato sarebbe slittato. Previsto un nuovo incontro con la Roma La Sampdoria tratta con la Roma per il trasferimento di Gonzalo Villar in blucerchiato. Come riportato da Sampnews24.com, manca accordo l’accordo totale per il centrocampista spagnolo: nuovo incontro previsto tra stasera e domani. A meno di clamorosi colpi di scena, la trattativa è comunque vicina alla chiusura. Villar vestirà la maglia blucerchiata in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 agosto 2022)diin blucerchiato sarebbeto. Previsto uncon laLatratta con laper il trasferimento di Gonzaloin blucerchiato. Come riportato da Sampnews24.com, manca accordo l’accordo totale per il centrocampista spagnolo:previsto tra stasera e domani. A meno di clamorosi colpi di scena, la trattativa è comunque vicina alla chiusura.vestirà la maglia blucerchiata in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

