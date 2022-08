Calciomercato Juve, Rugani non vuole andare all’estero: si muove un club di Serie A (Di giovedì 4 agosto 2022) Tiene banco in casa Juve la questione relativa al futuro di Daniele Rugani. Il giocatore sa di non essere una prima scelta, e vorrebbe andare altrove per giocare di più ed avere un ruolo più centrale. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’unica squadra che potrebbe garantirgli il suo stipendio attuale (3 milioni di euro) è il Galatasaray, che si è mostrato interessato al difensore italiano.Il giocatore, però, non sembra gradire la destinazione a pieno. Vorrebbe rimanere a giocarsi le sue carte nel campionato italiano. In Italia si starebbe muovendo la Sampdoria per prelevarlo. Blucerchiati che sarebbero disposti a pagare metà dell’ingaggio del classe ‘94. Molto probabilmente si attenderà l’uscita di Murillo per tentare l’affondo finale. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Tiene banco in casala questione relativa al futuro di Daniele. Il giocatore sa di non essere una prima scelta, e vorrebbealtrove per giocare di più ed avere un ruolo più centrale. Come riferisce il Corriere dello Sport, l’unica squadra che potrebbe garantirgli il suo stipendio attuale (3 milioni di euro) è il Galatasaray, che si è mostrato interessato al difensore italiano.Il giocatore, però, non sembra gradire la destinazione a pieno. Vorrebbe rimanere a giocarsi le sue carte nel campionato italiano. In Italia si starebbendo la Sampdoria per prelevarlo. Blucerchiati che sarebbero disposti a pagare metà dell’ingaggio del classe ‘94. Molto probabilmente si attenderà l’uscita di Murillo per tentare l’affondo finale. Alessio Nicolosi

