Calcio, riparte l'Italia U19. Bollini convoca 26 azzurrini per l'Albania: due 2005 presenti (Di giovedì 4 agosto 2022) La nuova Nazionale Under 19 riparte con Alberto Bollini in panchina al posto di Carmine Nunziata, passato in Under 20. Il nuovo Ct ha convocato 26 calciatori per la prima amichevole stagionale, che mercoledì 10 agosto (ore 18.30) vedrà l'Italia affrontare al Centro Tecnico Federale di Coverciano i pari età dell'Albania. Solo 6 (Missori, Stivanello, Hasa, Kumi, Maressa e Mancini) hanno già militato nell'Under 19 e l'unico reduce dell'Europeo in Slovacchia è il difensore del Bologna Riccardo Stivanello. Sono due i classe 2005 presenti, i difensori di Werder Brema e Spal Fabio Cristian Chiarodia e Filippo Saiani. Un primo test per avvicinarsi alla prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, che dal 21 al 27 settembre in Polonia vedrà l'Italia ...

