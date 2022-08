Calcio: Marcos Antonio, 'mi ispiro a Lucas Leiva, farò tutto quello che mi chiede Sarri' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - "Sono molto contento di essere qui, sapete tutti che brutto momento abbiamo vissuto allo Shakhtar. Ora sono molto felice, è bello tornare al campo dopo diversi mesi. Mi sento bene e mi sento in una buona condizione fisica, sono a disposizione di Sarri". Così Marcos Antonio nella sua conferenza stampa di presentazione da giocatore della Lazio. "Di brasiliani nella Lazio ricordo Leiva e Hernanes -aggiunge il 22enne brasiliano-. Mi ispiro più a Leiva per aiutare la squadra. Ho anche parlato con lui, gli ho detto che avrei preso il suo numero e lui era molto felice per questo". "farò tutto quello che mi chiederà Sarri, giocare la Champions è un obiettivo e la Lazio merita di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. - (Adnkronos) - "Sono molto contento di essere qui, sapete tutti che brutto momento abbiamo vissuto allo Shakhtar. Ora sono molto felice, è bello tornare al campo dopo diversi mesi. Mi sento bene e mi sento in una buona condizione fisica, sono a disposizione di". Cosìnella sua conferenza stampa di presentazione da giocatore della Lazio. "Di brasiliani nella Lazio ricordoe Hernanes -aggiunge il 22enne brasiliano-. Mipiù aper aiutare la squadra. Ho anche parlato con lui, gli ho detto che avrei preso il suo numero e lui era molto felice per questo". "che mirà, giocare la Champions è un obiettivo e la Lazio merita di ...

