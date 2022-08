Bullet Train, Brad Pitt in un action movie veloce come un treno (Di giovedì 4 agosto 2022) Azione tanta, e commedia, quel che basta. Sono questi gli ingredienti ben dosati che hanno permesso al regista, David Leitch di cucinare Bullet Train. Presentato in anteprima a Locarno, atteso nelle sale italiane il 25 agosto, il film è uno... Leggi su europa.today (Di giovedì 4 agosto 2022) Azione tanta, e commedia, quel che basta. Sono questi gli ingredienti ben dosati che hanno permesso al regista, David Leitch di cucinare. Presentato in anteprima a Locarno, atteso nelle sale italiane il 25 agosto, il film è uno...

