Belen Rodriguez, la novità … beauty non passa inosservata e piace ai fan (Di giovedì 4 agosto 2022) L’estate di Belen Rodriguez si anima con una tendenza beauty che arriva dritta da Hollywood. La showgirl argentina ha pubblicato diversi scatti in bianco e nero in cui mostra i suoi lunghissimi capelli. Belen Rodriguez si conferma essere ancora la regina dell’estate italiana. La showgirl argentina ha sfoggiato un nuovo beauty look sui social che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 4 agosto 2022) L’estate disi anima con una tendenzache arriva dritta da Hollywood. La showgirl argentina ha pubblicato diversi scatti in bianco e nero in cui mostra i suoi lunghissimi capelli.si conferma essere ancora la regina dell’estate italiana. La showgirl argentina ha sfoggiato un nuovolook sui social che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

blogtivvu : Belen Rodriguez provoca la nuova fiamma di Antonino Spinalbese? Il dettaglio che non passa inosservato… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più/ Baci appassionati e… - infoitcultura : Fuga d'amore a Ponza per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia non si nasconde più - infoitcultura : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, vacanze romantiche a Ponza - infoitcultura : Belen Rodriguez, lo scoop: “Vuole un terzo figlio insieme a Stefano” -