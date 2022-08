Bayern, De Ligt: “Alla Juve non c’è stato l’adattamento che mi aspettavo” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il difensore olandese Matthijs De Ligt, intervistato dal portale “Kicker.de”, ha parlato del suo addio Alla Juventus e del conseguente approdo al Bayern Monaco. In merito ai colori bianconeri dichiara: “Con la Juventus avevo altri due anni di contratto ma sentivo che era arrivato il momento per cominciare una nuova sfida. A Torino sono diventato un difensore completo ma non c’è stato l’adattamento che mi aspettavo”. Sulla nuova sfida al Bayern Monaco invece afferma: “Quando a giugno il club tedesco ha avviato i primi contatti con i miei agenti mi sono subito interessato Alla trattativa, perché questa squadra ha uno stile di gioco più adatto al mio calcio. Qui la squadra è più votata ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il difensore olandese Matthijs De, intervidal portale “Kicker.de”, ha parlato del suo addiontus e del conseguente approdo alMonaco. In merito ai colori bianconeri dichiara: “Con lantus avevo altri due anni di contratto ma sentivo che era arrivato il momento per cominciare una nuova sfida. A Torino sono diventato un difensore completo ma non c’èche mi”. Sulla nuova sfida alMonaco invece afferma: “Quando a giugno il club tedesco ha avviato i primi contatti con i miei agenti mi sono subito interessatotrattativa, perché questa squadra ha uno stile di gioco più adatto al mio calcio. Qui la squadra è più votata ...

