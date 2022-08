Asta Auto d' epoca e Automobilia | allo Historic Minardi Day

(Di giovedì 4 agosto 2022) Con centinaia di oggetti e una durata stimata in circa 6 ore, sarà una grande e originaledimobilia a livello europeo, quella in programma sabato 27 agosto durante la manifestazione...

Italia Oggi

Stiamo parlando di un evento unico in Italia nel settore del motorismo d'epoca, l'asta tematica "Automobilia d'epoca e Automobilia", che proporrà un ricco ventaglio di auto, moto, accessori e oggettistica. L'incredibile collezione di 120 prestigiose e rare auto sportive d'epoca costruite fra gli anni '30 e '60 (Ferrari, Bugatti, Bentley, Maserati, Alfa Romeo) verrà messa all'asta dal 22 al 24 settembre dalla Collezione Ponder.