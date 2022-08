Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2022 ore 18:45 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Viabilità DEL 3 AGOSTO 2022 ORE 13.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA LINE A ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI CON 120 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO PASSIAMO ALLA VIABILITA’ : AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione Lazio COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA TRA L AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO ATTIVO AL MOMENTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRomaRE (Roma-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022)DEL 3 AGOSTOORE 13.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA LINE A ALTA VELOCITA’NAPOLI CON 120 MINUTI DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO PASSIAMO ALLA VIABILITA’ : AL MOMENTO CIRCONE REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER CANTIERI ATTIVI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA APPIA TRA L AEROPORTO DI CIAMPINO E IL RACCORDO ATTIVO AL MOMENTO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METRE (-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico critico a via della Pineta Sacchetti, tra via Trionfale e via Mattia Battistini - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Appia, tra via di Capannelle e Aeroporto di Ciampino - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico critico sul Raccordo, tra Salaria e Trionfale - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Appia Antica, tra Frattocchie e via di Torricola - romamobilita : #Roma #viabilità Cassia, riaperto anche lo svincolo del Gra -