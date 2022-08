Vergogna a Soverato (Cz) – Lavapiatti straniera presa a calci dal ristoratore: voleva essere pagata (VIDEO) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un VIDEO orribile, nauseante, indegno, quello che in queste ore sta facendo il giro della Calabria, e non solo. Protagonista una giovane extracomunitaria nigeriana, esasperata dal continuo rinvio (!) della sua ‘paga’ da parte del ristoratore per il quale lavora come Lavapiatti. Ieri, per l’ennesima volta, la donna si è presentata nel locale di Soverato (per altro gettonata località turistica catanzarese), reclamando quando dovuto. Una richiesta alla quale il proprietario del ristorante, dopo averla pesantemente insultata, ha pensato bene di rispondere… ma a suon di calcioni! Lavapiatti presa a calci: fortunatamente la scena è stata ripresa e postata su una pagina Fb contro lo sfruttamento Fortuna ha voluto che la scena sia stata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) Unorribile, nauseante, indegno, quello che in queste ore sta facendo il giro della Calabria, e non solo. Protagonista una giovane extracomunitaria nigeriana, esasperata dal continuo rinvio (!) della sua ‘paga’ da parte delper il quale lavora come. Ieri, per l’ennesima volta, la donna si è presentata nel locale di(per altro gettonata località turistica catanzarese), reclamando quando dovuto. Una richiesta alla quale il proprietario del ristorante, dopo averla pesantemente insultata, ha pensato bene di rispondere… ma a suon dioni!: fortunatamente la scena è stata rie postata su una pagina Fb contro lo sfruttamento Fortuna ha voluto che la scena sia stata ...

