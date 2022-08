VALORANT, lo streamer PROD lascia The Guard: si trasferisce in Canada (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lo streamer PROD ha lasciato The Guard dopo quattro mesi di militanza con l’organizzazione di esports. L’annuncio è stato dato proprio da The Guard, mentre PROD ha citato il suo trasferimento in Canada come motivo della sua partenza. The Guard aveva ingaggiato lo streamer lo scorso mese di marzo, dato che in quel momento la sua popolarità su Twitch era alle stelle. La sua fama è cresciuta giorno dopo giorno nella community di VALORANT, tanto da arrivare alla bellezza di oltre mezzo milione di follower su Twitch e una media di oltre 4.500 spettatori, secondo quanto riportato da Twitch Tracker. PROD ha trasmesso in streaming anche altri giochi su Twitch, non soltanto VALORANT. Qualcuno ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lohato Thedopo quattro mesi di militanza con l’organizzazione di esports. L’annuncio è stato dato proprio da The, mentreha citato il suo trasferimento income motivo della sua partenza. Theaveva ingaggiato lolo scorso mese di marzo, dato che in quel momento la sua popolarità su Twitch era alle stelle. La sua fama è cresciuta giorno dopo giorno nella community di, tanto da arrivare alla bellezza di oltre mezzo milione di follower su Twitch e una media di oltre 4.500 spettatori, secondo quanto riportato da Twitch Tracker.ha trasmesso in streaming anche altri giochi su Twitch, non soltanto. Qualcuno ...

