Ultime Notizie – Anticiclone africano sempre più forte, caldo intenso fino a sabato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Anticiclone africano sempre più forte sull’Italia almeno fino a sabato, con temperature di 38-40°C al Centro-Nord. Un caldo che si ripercuote anche sui mari italiani, con l’acqua che ha raggiunto i 29-30°C come ai Caraibi, 10 gradi in più rispetto alle coste californiane. E se quest’anno il periodo è eccezionale, con valori fino a 5-6°C oltre la norma, l’Agenzia Europea dell’Ambiente certifica che stiamo assistendo ad un aumento della temperatura dei mari da più di un secolo: in particolare il Mar Mediterraneo, solo negli ultimi 20 anni, ha fatto registrare un aumento medio di oltre 0,5°C, un valore molto alto a dispetto di quello che sembra. Acque tropicali leggermente più calde delle ‘nostre’, oltre i 30°C e fino a 32-33°C, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 3 agosto 2022)piùsull’Italia almeno, con temperature di 38-40°C al Centro-Nord. Unche si ripercuote anche sui mari italiani, con l’acqua che ha raggiunto i 29-30°C come ai Caraibi, 10 gradi in più rispetto alle coste californiane. E se quest’anno il periodo è eccezionale, con valoria 5-6°C oltre la norma, l’Agenzia Europea dell’Ambiente certifica che stiamo assistendo ad un aumento della temperatura dei mari da più di un secolo: in particolare il Mar Mediterraneo, solo negli ultimi 20 anni, ha fatto registrare un aumento medio di oltre 0,5°C, un valore molto alto a dispetto di quello che sembra. Acque tropicali leggermente più calde delle ‘nostre’, oltre i 30°C ea 32-33°C, ...

