Traffico Roma del 03-08-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luceverde Roma dalla redazione Buongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani rallentamenti a tratti code sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate tra la Roma Fiumicino e la app sulla via Appia per Traffico i lavori code tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo a nord di Roma sulla Cassia Veientana per Traffico e lavori con in entrata in città tra via della Giustiniana il raccordo anulare altre cose sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste oggi domani 4 agosto i tram 14 519 sono sostituiti da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Viale Palmiro Togliatti ma per i tagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani rallentamenti a tratti code sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate tra laFiumicino e la app sulla via Appia peri lavori code tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo a nord disulla Cassia Veientana pere lavori con in entrata in città tra via della Giustiniana il raccordo anulare altre cose sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe uno sguardo al trasporto pubblico per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste oggi domani 4 agosto i tram 14 519 sono sostituiti da bus tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Viale Palmiro Togliatti ma per i tagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto ...

zazoomblog : Traffico Roma del 03-08-2022 ore 10:00 - #Traffico #03-08-2022 #10:00 - VAIstradeanas : 09:26 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.VelocitĂ :10Km/h - LuceverdeRoma : ?? ?? #Roma #Traffico #lavori - Raccordo Anulare ?????? Code a tratti tra Tuscolana e via del Mare/Ostiense > Interna #Luceverde #Lazio - zazoomblog : Traffico Roma del 03-08-2022 ore 08:00 - #Traffico #03-08-2022 #08:00 - fanpage : ??Traffico rallentato per inconveniente tecnico alla stazione di Roma Ostiense. Treni in ritardo fino a 50 minuti -