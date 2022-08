Tod’s, Della Valle (con Arnault) lancia l’Opa a 40 euro per il delisting. Ai francesi prelazione in caso di uscita futura (Di mercoledì 3 agosto 2022) Operazione sul 25,5% del capitale con un premio del 20,3% sulla chiusura di ieri. La mossa in concerto con Bernard Arnault, che possiede il 10% Della maison marchigiana Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 3 agosto 2022) Operazione sul 25,5% del capitale con un premio del 20,3% sulla chiusura di ieri. La mossa in concerto con Bernard, che possiede il 10%maison marchigiana

infoiteconomia : Tod's, famiglia Della Valle lancia opa e punta ad addio Piazza Affari - infoiteconomia : Tod's vuole salutare Piazza Affari: Della Valle lancia l'Opa per il delisting - lacittanews : Un’opa per ritirare Tod’s dal listino di Piazza Affari. È questa l’operazione a sorpresa intrapresa dalla famiglia… - ForbesItalia : Tod’s vuole salutare Piazza Affari: Della Valle lancia l’Opa per il delisting - Rock42719224 : RT @fattoquotidiano: Tod’s dice addio a piazza Affari. Della Valle lancia un’offerta da 40 euro sulle azioni quotate. Un anno fa erano scam… -

Tod's vuole salutare Piazza Affari: Della Valle lancia l'Opa per il delisting Un'opa per ritirare Tod's dal listino di Piazza Affari . È questa l'operazione a sorpresa intrapresa dalla famiglia Della Valle (di concerto con i francesi di Lvmh), che ha deciso di salutare la Borsa di Milano ... Borsa: Europa bene con Wall Street, Milano svetta con conti Tod's balza del 20,2% a 40,18 euro, appena sopra il prezzo dell'Opa annunciata dalla famiglia Della Valle. . 3 agosto 2022 Un'opa per ritiraredal listino di Piazza Affari . È questa l'operazione a sorpresa intrapresa dalla famigliaValle (di concerto con i francesi di Lvmh), che ha deciso di salutare la Borsa di Milano ...balza del 20,2% a 40,18 euro, appena sopra il prezzo dell'Opa annunciata dalla famigliaValle. . 3 agosto 2022