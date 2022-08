Sorpresa per il Festival di Sanremo 2022: cinque canzoni ancora in classifica (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ultima edizione del Festival di Sanremo ha radunato attorno al piccolo schermo grandi e piccini. I cantanti in gara, con i loro brani, sono riusciti ad attirare l’attenzione del pubblico. Amadeus, nei panni di direttore artistico, ha deciso di selezionare artisti in linea con i tempi. Le canzoni, originali e ben studiate, non hanno impiegato molto a finire nelle principali classifiche musicali. Ad oggi, a distanza di quasi sei mesi dalla conclusione della kermesse musicale, cinque titoli continuano ancora a essere presenti nella classifica FIMI. Festival di Sanremo 2022, cinque canzoni si trovano ancora in classifica Il Festival di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ultima edizione deldiha radunato attorno al piccolo schermo grandi e piccini. I cantanti in gara, con i loro brani, sono riusciti ad attirare l’attenzione del pubblico. Amadeus, nei panni di direttore artistico, ha deciso di selezionare artisti in linea con i tempi. Le, originali e ben studiate, non hanno impiegato molto a finire nelle principali classifiche musicali. Ad oggi, a distanza di quasi sei mesi dalla conclusione della kermesse musicale,titoli continuanoa essere presenti nellaFIMI.disi trovanoinIldi ...

marattin : ULTERIORE aumento di entrate di 5 miliardi. In pratica la politica dice a se stessa:”se vabbè, tu quei 5 mld te li… - gparagone : #Puzzer ed altre novità che arriveranno... Costruiamo le liste #ItalExit per esserci, per stupire come sorpresa de… - cmdotcom : #Juve, mossa a sorpresa: contatti per #Kostic, si tenta il sorpasso in extremis al #WestHam - Valter41271244 : RT @Ale_ToddeM5S: A quale % puntiamo? Non gioco con i numeri e non mi interessa. Sono contenta per ogni voto in più che riusciremo a conqui… - luciavitaglian1 : RT @Ale_ToddeM5S: A quale % puntiamo? Non gioco con i numeri e non mi interessa. Sono contenta per ogni voto in più che riusciremo a conqui… -