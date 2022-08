Simba La Rue sull’agguato a Treviolo | “Erano 6 o 7 tutti bardati” | ma nega il sequestro del rivale

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Non so chi mi ha ferito,in 6 o 7, molto probabilmente amici di Touché”.La Rue, il trapper con centinaia di migliaia di follower arrestato venerdì 29 luglio dai carabinieri di Milano, martedì pomeriggio ha risposto alle domande del gip Guido Salvini durante l’interrogatorio di garanzia. In poco più di un’ora e mezza, ha affrontato anche il capitolo dell’accoltellamento subito la notte tra il 15 e il 16 giugno a. Rivendicato sui social da uno dei membri della banda delBaby Touche, secondo il gip può essere letto come “la ritorsione all’aggressione perpetrata in danno di quest’ultimo” il 9 giugno, quando era stato sequestrato e ripreso in auto con il volto tumefatto. Eppure, secondo, sarebbe stata tutta “una cosa ...

"Mi sono reso conto dell'assurdità di tutto quello che è successo, che non giova a nessuno". Si è chiuso con una sorta di ripensamento l'interrogatorio di garanzia dila, al secolo Mohamed Lamine Saida, rapper di 20 anni con centinaia di migliaia di follower, accoltellato lo scorso 15 giugno a Treviolo, in provincia di Bergamo, e da poco uscito dall'...Si è presentato in stampelle davanti al gip di Milano per l'interrogatorio di garanziaLa, al secolo Mohamed Lamine Saida, a San Vittore da venerdì 29 luglio con l'accusa di rapina, lesioni e sequestro di persona. Il trapper ha risposto a tutte le domande poste dal giudice (...Sono venuti alle mani con il gruppo di Baby Touchè, ma i video del suo sequestro postati su Instagram sarebbero stati concordati: si tratterebbe di una montatura, l’inizio di una collaborazione per ot ...Simba La Rue si difende dalle accuse di sequestro di persona ai danni di Baby Touché. Di fronte al gip di Milano, il trapper parla del video incriminato come di "una cosa mediatica" ...