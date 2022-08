Roma-Shakhtar verso il sold out: oltre 60.000 spettatori. Aperti anche i distinti nord ovest (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non si ferma l’entusiasmo in casa Roma. Lo dimostra il successo della campagna abbonamenti (36.000) ma anche la vendita dei biglietti di Roma-Shakhtar Donetsk, ultima amichevole del precampionato in programma domenica 7 agosto all’Olimpico. Sono attesi più di 60.000 spettatori in quello che sarà il primo sold out della stagione. “Per permettere al maggior numero possibile di Romanisti di non perdersi il debutto stagionale casalingo della squadra, e quindi la prima volta nel nostro Stadio di Zeki Celik, Paulo Dybala, Nemanja Matic e Mile Svilar, la Società ha deciso di aprire anche il settore distinti nord ovest, normalmente deputato ad accogliere i tifosi ospiti”, si legge sul sito del club ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non si ferma l’entusiasmo in casa. Lo dimostra il successo della campagna abbonamenti (36.000) mala vendita dei biglietti diDonetsk, ultima amichevole del precampionato in programma domenica 7 agosto all’Olimpico. Sono attesi più di 60.000in quello che sarà il primoout della stagione. “Per permettere al maggior numero possibile dinisti di non perdersi il debutto stagionale casalingo della squadra, e quindi la prima volta nel nostro Stadio di Zeki Celik, Paulo Dybala, Nemanja Matic e Mile Svilar, la Società ha deciso di aprireil settore, normalmente deputato ad accogliere i tifosi ospiti”, si legge sul sito del club ...

forzaroma : #RomaShakhtar: aperta la vendita per i distinti nord ovest. Attesi 60mila tifosi #ASRoma - CURVASUDROMA2 : RT @VoceGiallorossa: ?? COMUNICATO AS ROMA - Attesi più di 60 mila tifosi contro lo Shakhtar: aperti anche i distinti nord-ovest #ASRoma #V… - romanewseu : #RomaShakhtar, si attendono più di 60mila persone: aperti anche i Distinti Nord Ovest - CURVASUDROMA2 : RT @LAROMA24: Roma-Shakhtar: aperti anche i distinti nord ovest. Attese più di 60mila persone #AsRoma - VoceGiallorossa : ?? COMUNICATO AS ROMA - Attesi più di 60 mila tifosi contro lo Shakhtar: aperti anche i distinti nord-ovest #ASRoma… -