Ricordate Laura Torrisi? Il problema in famiglia in queste ore | ha raccontato tutto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Laura Torrisi ed il problema in queste ore. Ha raccontato tutto, c’è un componente che ha degli atteggiamenti molto particolari… Non sono poche le donne che arrivate dai reality show sono poi riuscite ad intraprendere una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Alcune, soprattutto negli ultimi anni, si sono dedicate soprattutto ai social network, riuscendo a creare un legame importante con i propri follower. Altre, invece, sono state in grado addirittura di andare oltre, intraprendendo carriera attoriali, tra Cinema e televisione. Certo, non è semplice tenere botta, soprattutto quando sulle spalle porti proprio quell’etichetta del reality show. Laura Torrisi (web source)Luca ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 3 agosto 2022)ed ilinore. Ha, c’è un componente che ha degli atteggiamenti molto particolari… Non sono poche le donne che arrivate dai reality show sono poi riuscite ad intraprendere una carriera importante nel mondo dello spettacolo. Alcune, sopratnegli ultimi anni, si sono dedicate sopratai social network, riuscendo a creare un legame importante con i propri follower. Altre, invece, sono state in grado addirittura di andare oltre, intraprendendo carriera attoriali, tra Cinema e televisione. Certo, non è semplice tenere botta, sopratquando sulle spalle porti proprio quell’etichetta del reality show.(web source)Luca ...

laura_fogazzi : RT @doluccia16: Vi ricordate che l'anno scorso facevano i vaccini ovunque, anche in spiaggia? Da -80° a +40° in un attimo. E le capre che… - Laura_Blixen : RT @MarcelMarceauVV: Mannaggia i complottisti avevano ragione: il WEF vuole abolire la proprietà privata (come da Agenda 2030) Ricordate i… - laura_ceruti : RT @GimmiJovinelli: La dignità, il senso del tempo e di ciò che si è fatto per la società, varia da persona a persona. Ricordate la Bindi… - Gustavo35485559 : @laura_corrotti MA quale democrazia?DOVUNQUE HANNO GOVERNATO SONO STATI BUTTATI FUORI A CALCI E Voi furbi lì volete… - laura_lavespa : RT @di_reddito: Vi ricordate che qnd Salvini era Ministro degli Interni nemmeno gli striscioni si potevano appendere alle finestre? ?? -