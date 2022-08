Pd | Letta | ' il 10 agosto presentiamo il programma della nostra lista'

BaldinoVittoria : #Letta e #Calenda travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto e finalmente uniti nel nome dell’agend… - NicolaPorro : ?? Il Pd che imbarca tutti (e la base si infuria), la domenica nera di Letta e la guerra dei seggi. Questo e altro n… - TV7Benevento : Elezioni: Letta, 'pronto a confronto con Meloni anche il 15 agosto' - - FraLauricella : #La7 #LaCorsaAlVoto #Letta: 'Sono pronto a sfidare giorgia #Meloni in un confronto #Tv, anche lunedì 15 agosto'.… - Reietto2 : RT @fanpage: Calenda: 'Fratoianni e Bonelli chiedono a Enrico Letta di rinegoziare il patto sottoscritto ieri. Non c'è alcuna disponibilità… -

RaiNews

La diretta di oggi 3Ore 21.50: voglio accordo - 'Voglio fortissimamente che noi riusciamo a chiudere l'accordo con Sinistra Italiana e Verdi, ci sono tante cose che ci uniscono'. Lo ha ...... 'L'invio delle proposte di autocandidatura' da parte degli iscritti 'sarà possibile dalle ore 14 di venerdì 5alle ore 14 di lunedì 8'. Leggi Anche Fassina: 'L'accordo- Calenda ... Al via le Parlamentarie del M5S dal 5 all'8 agosto - Letta: “Se non siamo uniti, perdiamo” - Letta: “Se non siamo uniti, perdiamo” Roma, 3 ago Un confronto con la Meloni "Se la convincete sì. Io sono qui, anche il 15 agosto". Lo ha detto Enrico Letta a La corsa dal voto, su La7.Drammatico incidente in un luna park di Dover, nel Kent, Inghilterra: un ragazzo di 14 anni si è intrufolato nel sito con alcuni amici, mentre era ...