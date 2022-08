(Di mercoledì 3 agosto 2022) . Le forse di polizia sulle tracce dell’aggressore Unadi 25 anni la notte di venerdì scorso hato di aver subito violenza sessuale mentre rientrava nella propria abitazione nel contro storico di. La giovane si trova in Italia per motivi di studio e aveva trascorso la serata in compagnia degli amici. Quando stava per rientrare inavvicinata con una scusa da un soggetto, probabilmente suo coetaneo. Subito dopo la giovane èaggredita e abusata sessualmente. Leggi anche: SORELLE MORTE A RICCIONE, LE PAROLE DELLA MADRE: “NON ME LO SPIEGO” Il giovane poi è scappato facendo perdere le proprie tracce. A raccontare l’accaduto èla giovane, che si è recata al Pronto Soccorso per ricevere le cure. I medici ...

361_magazine : Palermo, ragazza tedesca denuncia: 'Sono stata violentata sotto casa' - palermo24h : “Sono stata violentata”, racconto choc di una ragazza tedesca - telodogratis : Palermo, notte da incubo per una ragazza tedesca violentata sotto casa - QdSit : Ha raccontato in ospedale di essere stata violentata di notte, poco prima che potesse rientrare in casa. ...… - LiveSiciliaPA : “Sono stata violentata”, racconto choc di una ragazza tedesca -

Ha raccontato in ospedale di essere stata violentata di notte, poco prima che potesse rientrare in casa. La vittima è unatedesca di 25 anni che si trova in città per motivi di studio. L'aggressione è avvenuta venerdì scorso. Un giovane si sarebbe avvicinato con una scusa nella zona di via Polara a due passi dal ..., 03 AGO Ha raccontato in ospedale di essere stata violentata di notte, poco prima che potesse rientrare in casa. La vittima è unatedesca di 25 anni che si trova in città per motivi di ...PALERMO - Sarebbero già state perquisite alcune abitazioni e sono in corso le indagini della polizia per risalire all'identità dell'uomo che venerdì notte ...Una ragazza tedesca di 25 anni si è recata in ospedale e ha raccontato di essere stata violentata di notte, poco prima che potesse rientrare in casa ...