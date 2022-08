Ludovico Tersigni torna su Instagram e tuona: “Si sono permessi di ricattare utilizzando la mia visibilità. Qui per scongiurare che accada” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ludovico Tersigni è tornato su Instagram. E non per diletto. In un mondo estremamente tecnologico, oggi, è facile essere vittima di frodi, truffe e spiacevoli imprevisti digitali. È quanto accaduto al conduttore della scorsa edizione di X Factor, il quale è stato vittima di un furto di identità digitale. Per scongiurare malintesi, pochi giorni fa ha quindi pubblicato un post sul suo profilo: “Nei mesi in cui sono stato conduttore di X Factor si è verificato un evento che non credevo possibile: sono stati creati degli account a mio nome – ha esordito –. È avvenuto un evidente furto di identità. Le persone che hanno avuto questa brillante idea si sono permesse di chiedere denaro in DM utilizzando come pretesto la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)to su. E non per diletto. In un mondo estremamente tecnologico, oggi, è facile essere vittima di frodi, truffe e spiacevoli imprevisti digitali. È quanto accaduto al conduttore della scorsa edizione di X Factor, il quale è stato vittima di un furto di identità digitale. Permalintesi, pochi giorni fa ha quindi pubblicato un post sul suo profilo: “Nei mesi in cuistato conduttore di X Factor si è verificato un evento che non credevo possibile:stati creati degli account a mio nome – ha esordito –. È avvenuto un evidente furto di identità. Le persone che hanno avuto questa brillante idea sipermesse di chiedere denaro in DMcome pretesto la mia ...

