sportli26181512 : Lille, ceduto Sanches, ecco il primo acquisto: Dopo le cessioni, il Lille è pronto a intervenire sul mercato in ent… -

Milan News 24

Commenta per primo Dopo le cessioni, ilè pronto a intervenire sul mercato in entrata, a partire da Bafodé Diakité , 21enne difensore del Tolosa , che secondo L'Equipe si trasferirà per una cifra compresa tra 2,5 e 3 milioni di euro, ......haalla corte del ricchissimo Paris Saint - Germain per un'offerta davvero difficile da rifiutare. Il PSG beffa il Milan: le cifre dell'affare Sanches. Il portoghese classe 1997 delha ... Milan, UFFICIALE: Michelis ceduto al CD Mirandès CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si tratta col PSG per Diallo, Florenzi: 'Leao è come.'. Calciomercato news, Renato Sanches al Milan dopo De Ketelaere dal Bruges. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il Li ...In attesa di conoscere il proprio futuro, con il presidente Olivier Letang che nella giornata di ieri ha detto che le opzioni per il suo futuro sono due, PSG o Milan, Renato Sanches fa parte del grupp ...